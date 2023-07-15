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Транспорт

Школа вождения электросамокатов открылась в Москве

Школа вождения электросамокатов открылась в Москве

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Школа вождения электросамокатов появилась в Москве. Инструкторы по безопасности рассказывают о правилах дорожного движения и помогают на практических занятиях. На площадке ученикам предложат выполнить несколько заданий – преодолеть лежачего полицейского или проехать через "змейку".

Уроки проходят по выходным в парке Сокольники для всех желающих старше 18 лет, они продлятся до конца лета. Предварительная запись не нужна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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