Васильевский Спуск закрыли для проезда из-за проведения ралли "Шелковый путь"

В связи с проведением ралли "Шелковый путь" был закрыт для проезда Васильевский Спуск. С 06:00 до 11:00 будет перекрыт участок от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста.

Международное ралли "Шелковый путь" стартовало 5 июля в Казани. В этом году длина маршрута превышает 5 тысяч километров. Путь пролегает через 13 российских регионов. Участники из 21 страны финишируют у стен московского Кремля. Победителю гонки вручат почетную статуэтку "Белого тигра".

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