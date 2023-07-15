Трамваи не ходят в Чертанове по выходным дням с 15 июля. Ограничения затронули маршруты № 1 и 16, сообщает столичный Дептранс.

Трамвай № 3 станет ходить чаще между метро "Чертановская" и Новоданиловским проездом. Пассажиры могут пересесть на автобус № 01, он идет от остановки "Южное Чертаново" до Москворецкого рынка, а так же автобусы № 922 и 938. Ограничения связаны с работами по благоустройству Чертановской улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.