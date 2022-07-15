Новости последнего часа: поезда в Калининград через Литву могут пойти в ближайшее время

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первые поезда с товарами в Калининград через Литву могут пойти в ближайшие дни. Об этом заявил губернатор области Антон Алиханов.

Туристы до конца лета раскупили 90% мест в качественных гостиницах Крыма и Кубани. Об этом сообщили туроператоры.

В Подмосковье с начала года отремонтировали около 840 километров дорог. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.