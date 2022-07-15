Компания "Аэрофлот" возобновила полеты в два турецких курортных городах

"Аэрофлот" возобновил полеты в Бодрум с 15 июля. А с 17 июля компания будет организовывать рейсы в Даламан. В Бодрум полеты будут выполняться ежедневно, а в Даламан – три раза в неделю.

Как это скажется на стоимости путевок в Турцию? Может ли цена снизиться? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.