"Аэрофлот" возобновил полеты в турецкие города Бодрум и Даламан

"Аэрофлот" возобновил полеты в Бодрум с 15 июля, а в Даламан – с 17 июля. На курорт у Эгейского моря полеты будут выполняться ежедневно. В Даламан рейсы будут организованы три раза в неделю.

Как это скажется на стоимости путевок в Турцию? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.