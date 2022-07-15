Новости последнего часа: Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты на юге страны до 24 июля. В ведомстве рекомендовали авиакомпаниям использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя.

Комплексное благоустройство Красносельского района завершили на 50%. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

Еще два московских электробуса подключили к тестированию системы Face Pay. Об этом сообщил Дептранс.