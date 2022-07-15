Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 24 июля. Об этом сообщили в Росавиации.

Временно недоступны аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.