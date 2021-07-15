Столичный трафик оценивается в 4 балла

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца сильно затруднено движение от Нижегородской эстакады до улицы Вавилова. На данном участке можно потерять более одного часа.

Сильный затор образовался на внутренней стороне Садового кольца на участке от метро "Павелецкая" до метро "Парк культуры". Там можно потерять более 40 минут.

Медленно движется и Кутузовский проспект в сторону центра от улицы Дунаевского до Нового Арбата. На данном участке можно потерять по времени более 30 минут.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.