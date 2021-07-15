Столичный трафик оценивается в 4 балла
Серьезный затор образовался на Ярославском шоссе в сторону центра от улицы Холмогорской до проспекта Мира. На данном участке можно потерять более 40 минут.
На Третьем транспортном кольце на участке от Шмитовского проезда до Бережковской набережной сильно загружено в обе стороны. Там можно потерять около одного часа.
Медленно движется внешняя сторона МКАД на участке от улицы Верхние поля до Рязанского проспекта. Можно потерять там более 40 минут.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.