Столичный трафик оценивается в 1 балл

Специалисты оценивают столичный трафик в 1 балл.

Медленно движется внешняя сторона МКАД на участке от Ярославского шоссе до Осташковского шоссе. Там можно потерять более 40 минут.

Также образовался серьезный затор на Ярославском шоссе в сторону центра от улицы Хабенский переулок до проспекта Мира. Там вы можно потерять более 30 минут.

Сильно затруднено движение на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от метро "Савеловская" до Рижской эстакады. Там можно потерять более 30 минут.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.