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15 июня, 18:15

Транспорт

Около 10 тыс россиян столкнулись с перебоями авиарейсов на Ближнем Востоке

Около 10 тыс россиян столкнулись с перебоями авиарейсов на Ближнем Востоке

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Перенос и отмена рейсов на Ближнем Востоке после возобновления ирано-израильского конфликта уже затронули около 10 тысяч россиян, заявили в российском посольстве в ОАЭ.

Российские дипмиссии ежедневно получают до 100 обращений от соотечественников. На текущий момент примерно 3 тысячи граждан РФ не могут вылететь из ОАЭ из-за сбоя в работе российских и иностранных авиакомпаний.

Дело в том, что воздушное пространство над Ираном закрыто, а Сирия и Иордания тоже регулярно перекрывают воздушные границы. Поэтому облетать зоны приходится через Пакистан и Египет, что сильно удлиняет маршрут. Подробнее об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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