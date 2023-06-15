Изменение расписания на МЦД-1 и открытие пляже Сочи

17 июня на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится расписание. Это связано с подготовкой к запуску МЦД-4, который планируется уже в сентябре этого года. Так, на центральном участке между Савеловским и Белорусским вокзалом интервалы движения увеличат до 30–40 минут. Также в расписании предусмотрены и другие изменения.

Почти все сочинские пляжи снова открыли для купания. Всего их более 150. Ранее пляжи пришлось закрыть из-за сильнейших дождей. Тем не менее, в городе по-прежнему действует штормовое предупреждение, а на некоторых территориях Хостинского района даже ввели локальный режим ЧС.

30 проектов комплексного развития территорий реализуют в Москве. Программа действует с 2020 года. Об этом сообщили в департаменте городского имущества. Всего в девяти округах города планируют преобразить более 400 гектаров бывших промзон.

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