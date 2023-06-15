Georgian Airways запустит транзитные рейсы из Москвы через Тбилиси в Европу с 15 июня

С 15 июня в Европу можно улететь через Тбилиси. Запрет на полеты в Грузию сняли месяц назад. Теперь в авиакомпании Georgian Airways надеются, что на новые маршруты будет достаточный спрос.

В какие страны можно улететь с пересадкой в Тбилиси? Есть ли преимущества у этих маршрутов по сравнению с полетами в Европу через Стамбул? И сколько стоят билеты?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.