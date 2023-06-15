Борт из РФ в Египет задержали из-за отказа экипажа выполнять полет

Туристы в течение 12 часов не могли вылететь из Москвы в Египет. Борт из Шереметьево в Шарм-Эль-Шейх должен был улететь в среду, 14 июня, около 16:00. Туристы вынуждены были сами обеспечивать себе условия для многочасового ожидания.

По словам пассажиров, экипаж борта отказался выполнять полет. Ожидающим сообщили, что они полетят с другой бригадой. Представители туроператора заявили, что не несут ответственность за работу перевозчика.

Подробнее – в программе телеканала Москва 24.