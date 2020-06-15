Новости Московского транспорта

Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Служба "Социальное такси" Мосгортранса с начала года перевезла уже более 100 тысяч человек по индивидуальным и коллективным заявкам. В салоне автомобилей есть все необходимое оборудование для безопасности и комфорта в пути, водители проходят специальную подготовку.

На эскалаторах и в вестибюлях метро улучшили аудиообъявления. Объявления нового формата гораздо легче воспринимаются на слух.

"Больше 2 лет назад привели аудиоинформацию во всем городском транспорте к единому стилю, а в прошлом году для московского транспорта был разработан собственный аудиобренд. Теперь мы сделали объявления еще понятнее и проще. Обновленные аудиосообщения уже можно услышать на эскалаторах и вестибюлях метрополитена, а также на автовокзалах и автостанциях", – заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Весной дорожные кураторы ЦОДД сделали более 85 улучшений на дорогах Москвы, чтобы поездки по городу стали еще комфортнее. Например, дополнительные повороты и полосы на некоторых загруженных участках, обустроили 742 машино-места для удобной парковки, добавили к пешеходным переходам островки безопасности.

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