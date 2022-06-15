Большого удава обнаружили в метро Петербурга

В питерском метро заметили удава, который была без хозяина. Огромная змея обвилась вокруг поручня и рассматривала происходящее вокруг.

Пассажиры тоже следили за ней, но издалека. Такой попутчик их не сильно взволновал. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.