Проезд по мосту Благовещенск – Хэйхэ до конца августа будет бесплатным

До конца августа проезд по новому мосту между Благовещенском и Китаем будет бесплатным. Об этом сообщил глава Амурской области Василий Орлов.

В дальнейшем тариф на передвижение по дороге до Хэйхэ будет стоить 8,7 тысячи рублей.

Мост открыли 10 июня. Сейчас он доступен 16 часов в сутки – с 08:00 до 00:00. При необходимости пропускные пункты будут работать круглосуточно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.