Российские авиакомпании отключили от международной системы поиска багажа

Крупнейшим российским авиакомпаниям – "Аэрофлоту" и "России" – отказали в доступе к международной системе поиска багажа. А российский аналог иностранного софта находится в процессе разработки. Пассажирам пока приходится искать свой багаж самостоятельно.

Как застраховать себя от потери и куда бежать, если все вещи пропали? Об особенностях возврата багажа – в эфире телеканала Москва 24.