Более тысячи автомобилей без номеров переместили на спецстоянки Москвы с начала года

В Москве больше тысячи автомобилей-нарушителей без номеров переместили на спецстоянки с начала года. Не помог противозаконный лайфхак, когда владельцы снимали регистрационные знаки. Владельцы парковали их не по правилам, что могло стать причиной ДТП.

Эвакуаторы "Московского паркинга" по решению ГИБДД или МАДИ перемещают машины нарушителей на спецстоянки, даже если автомобиль нельзя идентифицировать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.