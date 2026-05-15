Вагоны метро разных поколений представили на станции "Партизанская"

15 мая Московский метрополитен отметил 91-й день рождения. В честь этого в столице подготовили насыщенную программу: экскурсии, творческие мероприятия на станциях и парад поездов на Кольцевой линии.

А на третьем пути станции "Партизанская" развернулась уже ставшая традиционной выставка раритетных вагонов. Пассажирам представили технику разных поколений, которая использовалась в столичной подземке в 1940–1960-х годах.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева побывала на станции "Партизанская" и узнала интересные факты о ретровагонах и Московском метро.