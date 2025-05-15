Праздничные мероприятия в честь 90-летия метро прошли в Москве

15 мая Московскому метрополитену исполнилось 90 лет. Юбилей столичная подземка отметила масштабной праздничной программой. За самыми интересными ее событиями зрители Москвы онлайн могли следить в прямом эфире.

Главной площадкой торжества стала станция "Сокольники" – именно отсюда в 1935 году поехал первый поезд. Москвичей и гостей столицы ждали иммерсивные представления с участием актеров, концертная программа, угощения и сувениры.

Кроме того, гости праздника могли посетить тематическую выставку "Тоннель времени" и прокатиться на ретропоезде. Вместе с пассажирами метро путешествие в прошлое совершила ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.