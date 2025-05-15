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15 мая, 21:30

Транспорт

В столице отметили 90-летие метрополитена

В столице отметили 90-летие метрополитена

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Московское метро отмечает юбилей – 90 лет. В честь праздника по Сокольнической линии пустили ретро-поезд, а возле станции "Сокольники" на один день воссоздали атмосферу 1930-х годов.

Праздник в честь 90-летия метрополитена продолжится и в выходные. 17 и 18 мая на Кольцевой линии пройдет парад поездов разных поколений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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