15 мая, 21:30Транспорт
В столице отметили 90-летие метрополитена
Московское метро отмечает юбилей – 90 лет. В честь праздника по Сокольнической линии пустили ретро-поезд, а возле станции "Сокольники" на один день воссоздали атмосферу 1930-х годов.
Праздник в честь 90-летия метрополитена продолжится и в выходные. 17 и 18 мая на Кольцевой линии пройдет парад поездов разных поколений.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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