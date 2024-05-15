Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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15 мая, 22:00

Транспорт

Новости часа: москвичи выбрали самые красивые новые станции метро

Новости часа: москвичи выбрали самые красивые новые станции метро

"Безопасный город": в Москве начал дежурить велопатруль

Московское метро отмечает день рождения проходкой новых тоннелей

Мурашко назвал список запрещенных для водителей лекарств предупредительным

Новости часа: одобрен план строительства делового центра на западе столицы

Сергей Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро Москвы

Новости часа: отопление в жилых домах и соцобъектах Москвы начнут отключать с 17 мая

Новая дорога улучшит транспортную связь между Останкинским и Бутырским районами Москвы

Новости часа: 114 станций метро и МЦК построили и реконструировали в Москве с 2011 года

"Интервью": Максим Ликсутов – о развитии Московского метрополитена

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По мнению москвичей, самыми красивыми станциями метро, которые открылись за последние пять лет, являются станции БКЛ "Нагатинский Затон" и "Аэропорт Внуково". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

К 2030 году не менее 1 миллиона пассажиров в сутки будут пользоваться столичными трамваями, о чем заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кабаны в московских лесах сейчас могут быть особенно агрессивны - Департамент природопользования
Встреча с кабанами в московских лесах может быть особенно опасной, так как самки обзаводятся потомством и начинают защищать его. Об этом сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

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