15 мая, 22:00Транспорт
Новости часа: москвичи выбрали самые красивые новые станции метро
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По мнению москвичей, самыми красивыми станциями метро, которые открылись за последние пять лет, являются станции БКЛ "Нагатинский Затон" и "Аэропорт Внуково". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
К 2030 году не менее 1 миллиона пассажиров в сутки будут пользоваться столичными трамваями, о чем заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Кабаны в московских лесах сейчас могут быть особенно агрессивны - Департамент природопользования
Встреча с кабанами в московских лесах может быть особенно опасной, так как самки обзаводятся потомством и начинают защищать его. Об этом сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.