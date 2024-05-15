Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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15 мая, 21:00

Транспорт

Московское метро отмечает день рождения проходкой новых тоннелей

Московское метро отмечает день рождения проходкой новых тоннелей

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Сергей Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро Москвы

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В день рождения Московского метрополитена началась проходка перегонных тоннелей на Рублево-Архангельской линии – от станции "Народное Ополчение" до "Бульвара Генерала Карбышева". Старт запуску дал мэр столицы Сергей Собянин. Для дальнейшей работы метростроители подготовили два тоннелепроходческих щита.

Российские войска на Украине каждый день по всем направлениям улучшают свое положение. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с командующими военных округов. Российский президент отметил, что чем эффективнее будет действовать армия, тем скорее конфликт можно будет решить мирно.

Двум врачам клиники пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова предъявили обвинения по делу о смерти пациента. С 45-летним заведующим хирургического отделения и 28-летним врачом-хирургом провели следственные мероприятия, включая допросы и очные ставки. Их обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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