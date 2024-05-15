Работу автобусов изменили на нескольких маршрутах в ЗАО и ЮЗАО

Жителям восьми районов на западе и юго-западе Москвы стало удобнее добираться до метро, МЦД и социальных объектов. Там изменили работу автобусов на нескольких маршрутах. Такую оптимизацию рекомендовали эксперты после анализа пассажиропотока и расчета на транспортных моделях.

В столичных районах появились новые маршруты, скорректировали линии уже существующих, сократили интервалы движения между автобусами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.