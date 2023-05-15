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Общество

Ликсутов назвал профессии машиниста и диспетчера самыми востребованными в метро

Ликсутов назвал профессии машиниста и диспетчера самыми востребованными в метро

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В числе важнейших и востребованных профессий московского метро с максимально широкой зоной ответственности – машинист и диспетчер. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, подготовка машинистов занимает несколько месяцев. Сначала машинист ездит с машинистом-инструктором в кабине, и только потом ему дается право вести поезд, отметил Ликсутов.

Что касается диспетчеров, то они, по словам заммэра, "фактически управляют всей инфраструктурой, смотрят, как работает автоматика". Они могут принимать решения, связанные с уменьшением интервалов, запуском дополнительных поездов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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