Ликсутов назвал профессии машиниста и диспетчера самыми востребованными в метро

В числе важнейших и востребованных профессий московского метро с максимально широкой зоной ответственности – машинист и диспетчер. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, подготовка машинистов занимает несколько месяцев. Сначала машинист ездит с машинистом-инструктором в кабине, и только потом ему дается право вести поезд, отметил Ликсутов.

Что касается диспетчеров, то они, по словам заммэра, "фактически управляют всей инфраструктурой, смотрят, как работает автоматика". Они могут принимать решения, связанные с уменьшением интервалов, запуском дополнительных поездов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.