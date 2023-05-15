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16:15

Транспорт

В "Турпомощи" прокомментировали задержку рейсов из Антальи в РФ

В "Турпомощи" прокомментировали задержку рейсов из Антальи в РФ

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Российские туристы не обращались в "Турпомощь" из-за задержек рейсов из Антальи. Об этом рассказал директор ассоциации Александр Осауленко.

По его словам, проблема не туристическая, а транспортная. Задержки всех рейсов, не только российских, составляют 3,5–4,5 часа.

Ранее Генпрокуратура России начала проверять, соблюдали ли права пассажиров в Анталье. Поручение дал лично Игорь Краснов. Проблема коснулась сотен россиян, которые купили билеты авиакомпании Turkish Airlines. Вылет нескольких рейсов перенесли на 10–12 часов. Людям пообещали дать места в гостинице, но сначала долго не приезжал автобус, потом не было мест в отелях. Некоторые пассажиры сами платили за места в гостиницах.

По данным Генконсульства РФ, вылет задержали из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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