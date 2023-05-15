Более 10 тысяч человек и 40 тысяч камер обеспечивают безопасность в метро – Ликсутов

Более 10 тысяч человек в составе отдельной службы, около 40 тысяч камер и уникальные системы распознавания обеспечивают безопасность и надежность московского метро. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что при сотрудничестве с полицией в подземке также работает система "Сфера". Она позволяет выявлять людей, которые находятся в розыске. Причем система способна узнавать людей вне зависимости от того, как они выглядят и во что одеты.

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