Сотни высокотехнологичных поездов поставят на рельсы в московском метро – Ликсутов

Сотни новейших высокотехнологичных поездов поставят на рельсы московского метро в ближайшие годы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как отметил заммэра столицы, более 80 новых поездов появится на Замоскворецкой линии в 2024–2025 годах. Максим Ликсутов сообщил, что в столице есть долгосрочная программа закупки поездов и замены парка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.