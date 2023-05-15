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Транспорт

Сотни высокотехнологичных поездов поставят на рельсы в московском метро – Ликсутов

Сотни высокотехнологичных поездов поставят на рельсы в московском метро – Ликсутов

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Сотни новейших высокотехнологичных поездов поставят на рельсы московского метро в ближайшие годы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как отметил заммэра столицы, более 80 новых поездов появится на Замоскворецкой линии в 2024–2025 годах. Максим Ликсутов сообщил, что в столице есть долгосрочная программа закупки поездов и замены парка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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