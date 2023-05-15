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Транспорт

Ликсутов рассказал об уникальной автоматике в московском метро

Ликсутов рассказал об уникальной автоматике в московском метро

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Уникальная автоматика в московском метро сделала возможным сокращение интервала между поездами до 80 секунд. Это мировой рекорд в этой сфере. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Заммэра отметил, что на Большой кольцевой линии после запуска новой системы управления движением поездов появилась возможность увеличить количество пассажирских мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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