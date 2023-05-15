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12:35

Транспорт

Более 50 пересадочных станций будет на МЦД после открытия новых линий – Ликсутов

Более 50 пересадочных станций будет на МЦД после открытия новых линий – Ликсутов

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Более 50 новых удобных пересадок появятся после открытия новых МЦД-3 и МЦД-4. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, основная задача будущих диаметров – связать ряд пока еще не соединенных пригородных железнодорожных направлений с МЦК. Ликсутов заявил, что количество пересадок увеличится в два раза – до 50.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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