Более 50 пересадочных станций будет на МЦД после открытия новых линий – Ликсутов

Более 50 новых удобных пересадок появятся после открытия новых МЦД-3 и МЦД-4. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, основная задача будущих диаметров – связать ряд пока еще не соединенных пригородных железнодорожных направлений с МЦК. Ликсутов заявил, что количество пересадок увеличится в два раза – до 50.

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