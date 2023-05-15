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11:45

Транспорт

Авиакомпании РФ обратились к Грузии за разрешением начать полеты в страну

Авиакомпании РФ обратились к Грузии за разрешением начать полеты в страну

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Российские авиакомпании обратились к властям Грузии за разрешением начать полеты в страну. Об этом сообщило Агентству гражданской авиации Минэкономики Грузии.

С 15 мая отменен визовый режим с Грузией, а также снят запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты. Они готовы еженедельно совершать семь рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно.

На каких самолетах россияне смогут летать? Можно ли уже купить тур в Грузию? И сколько стоят авиабилеты? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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