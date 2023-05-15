Ликсутов рассказал, что за 12 лет в Москве открыли 107 станций метро и МЦК

В Москве открыто 107 новых станций метро и более 60 станций МЦД с 2011 года, их сеть продолжает расти рекордными темпами, делая столицу мировым лидером развития городского транспорта. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Заммэра отметил, что Москва – безусловный лидер в мире по качественному развитию городского транспорта, по созданию удобных поездок. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.