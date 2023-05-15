Новости часа: Генпрокуратура проверит ситуацию с задержкой рейсов Turkish Airlines

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Генпрокуратура проверит соблюдение прав пассажиров из-за задержек рейсов из Антальи в Москву. Об этом заявил глава ведомства Игорь Краснов.

В Москве проведут очистку акваторий 15 причалов и углубление дна еще шести. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Российские авиакомпании обратились к властям Грузии за разрешением начать полеты в страну. Об этом заявили власти страны.