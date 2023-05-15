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Новости часа: Генпрокуратура проверит ситуацию с задержкой рейсов Turkish Airlines

Новости часа: Генпрокуратура проверит ситуацию с задержкой рейсов Turkish Airlines

Тематические "Тройки" выпустили в Москве в честь 88-летия метро

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 94 километра

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 6 баллов

"Утро": движение затруднено на улице Сущевский Вал

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 6 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

Собянин отметил рекордную скорость развития столичного метро

Собянин рассказал о работе Московского метрополитена

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Генпрокуратура проверит соблюдение прав пассажиров из-за задержек рейсов из Антальи в Москву. Об этом заявил глава ведомства Игорь Краснов.

В Москве проведут очистку акваторий 15 причалов и углубление дна еще шести. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Российские авиакомпании обратились к властям Грузии за разрешением начать полеты в страну. Об этом заявили власти страны.

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