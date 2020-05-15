Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

15 мая московское метро отмечает 88-й день рождения. В честь праздника артисты записали для пассажиров аудиопоздравления. А до 16 мая на станции "Партизанская" проходит выставка ретровагонов, где представлены 5 исторических вагонов – служебных и пассажирских.

"За 88 лет метрополитен стал незаменимым транспортом для Москвы. По будням совершается около 8 миллионов поездок – огромная цифра, сравнимая с населением небольшой страны. При этом по поручению Сергея Собянина метро продолжает развиваться огромными темпами. Ко дню рождения метро мы подготовили много интересного – приглашаю всех присоединиться к нашему празднику", – отметил заммэра Максим Ликсутов.

Кроме того, в честь дня рождения метро Музей Транспорта Москвы запускает экскурсии. Сотрудники музея расскажут про архитектуру и технологические аспекты строительства новых линий, а еще про работу самого метро. Первые две экскурсии по БКЛ пройдут бесплатно уже 21 мая в 12:00 и 15:30.