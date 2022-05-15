Потери экономики Египта из-за кризиса на Украине составляют около 7 млрд долларов

Прямые потери экономики Египта из-за кризиса на Украине составляют около 7 миллиардов долларов – премьер.

Движение ограничат на 4-й Магистральной улице с 20 мая до 30 июля из-за ремонта – Дептранс.

Ночные сбои в работе сервиса "Авито" не связаны с внешними атаками – компания.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.