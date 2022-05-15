Четыре года исполнилось со дня запуска движения машин по Крымскому мосту

15 мая исполняется четыре года с момента запуска автомобильного движения по Крымскому мосту. За это время его пересекли почти 20 миллионов автомобилей, грузовиков и автобусов.

Строительство Крымского моста началось в 2016-м году. Его возводили 25 тысяч специалистов. Автомобильную часть построили за 27 месяцев и открыли 15 мая 2018 года. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.