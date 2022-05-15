Московское метро является мировым лидером по темпам обновления поездов

Московское метро – это мировой лидер по темпам обновления поездов. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

На следующей неделе в Москве похолодает, в понедельник ночью ожидается 6-8 градусов. Такую информацию предоставили в бюро погоды "Фобос".

Финляндия приняла официальное решение подать заявку о членстве в НАТО, объявил президент страны.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.