"Телепортироваться" в 1935-й можно 15 мая на "Парке культуры". На станции реконструкция-перформанс первого дня работы метро.

Так решили отметить день рождения подземки. Москвичи могут купить лимонад в советском буфете или сделать фото с ретро-автомобилями. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.