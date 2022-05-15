Девять станций Большой кольцевой линии готовятся к открытию

9 станций Большой кольцевой линии готовятся к открытию. Строительные работы на северо-восточном и восточном участках БКЛ планируется завершить в этом году, а уже в следующем новые станции примут пассажиров.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. О том, как идет строительство на станции "Печатники" – в сюжете телеканала Москва 24.