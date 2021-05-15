Московский метрополитен отмечает 86-летие

Московскому метрополитену исполнилось 86 лет. В честь праздника на Кольцевой линии запустили парад поездов. За эти выходные пассажиры смогут увидеть восемь типов составов.

Как подчеркнули в метрополитене, это большой праздник не только для пассажиров, но и для самих сотрудников. Их уже около 70 тысяч.

В Дептрансе по случаю праздника подготовили специальный марафон с подарками. Чтобы получить их, нужно проехать все станции метро и МЦК за один рабочий день. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.