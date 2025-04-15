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15 апреля, 07:30

Транспорт

Парад трамваев пройдет в Москве 19 апреля

Парад трамваев пройдет в Москве 19 апреля

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Парад трамваев пройдет в столице в субботу, 19 апреля. Он будет посвящен 126-летию этого вида транспорта. Гости увидят коллекцию вагонов разных поколений: начиная от первых деревянных моделей и заканчивая суперсовременными.

Колонна исторических трамваев проедет по Шаболовке, Серпуховскому Валу и Холодильному переулку до разворотного кольца Даниловской мануфактуры на пересечении Варшавского шоссе и Новоданиловского проезда, а затем вернется в исходную точку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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