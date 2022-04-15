Агрегатор "Ситимобил" заявил, что получил убыток 10 млрд рублей в 2021 году

"Ситимобил" больше не работает. За 15 лет через этот агрегатор российские клиенты заказали такси более 700 миллионов раз. В последнее время компания "Ситимобил" была одним из крупнейших такси-перевозчиков.

Что изменилось с его уходом? И кто теперь сможет занять вакантное место? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.