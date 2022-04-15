В электродепо "Красная Пресня" Кольцевой линии метро началась реконструкция путей

В электродепо "Красная Пресня" кольцевой линии метро меняют рельсы. Там началась масштабная реконструкция путей.

Планируется заменить еще 50 стрелочных переводов и модернизировать уличное освещение. В Дептрансе обещают, что все эти работы не повлияют на график движения поездов. Полностью все работы должны завершиться в 2024 году.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.