Закрывающийся "Ситимобил" в 2021 году получил чистый убыток 10 млрд рублей

В пятницу, 15 апреля, агрегатор "Ситимобил" прекратил работу в России. За 2021 год компания получила чистый убыток 10 миллиардов рублей.

О том, попытаются ли другие компании занять это место и какие перемены ждут столичный рынок такси, – в эфире телеканала Москва 24.

