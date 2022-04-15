Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Челябинск

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Челябинск можно с помощью нескольких авиаперевозчиков.

У S7 минимальный тариф стоит 6 768 рублей. "Аэрофлот" поднял цену до 11 864 рублей, ранее билет можно было купить за 6 989 рублей. У "Победы" минимальный тариф обойдется в 8 899 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.