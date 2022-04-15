Агрегатор "Ситимобил" заявил о прекращении работы с 15 апреля

Агрегатор "Ситимобил" прекратил работу в России. За прошлый год компания получила чистый убыток в объеме 10 миллиардов рублей.

Попытаются ли другие компании занять это место? Какие перемены ждут столичный рынок такси? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.