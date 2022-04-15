Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Казань

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Казань можно с помощью нескольких авиаперевозчиков.

S7 немного поднял цену – 6 098 рублей вместо 5 768 рублей неделю назад. "Аэрофлот" тоже стал дороже, но там рост уже более заметный – 9 109 рублей стоит билет сейчас, а было – 6 484 рубля.

У "Победы" цена минимального тарифа осталась той же – 4 999 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

