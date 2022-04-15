Российская авиакомпания впервые доставила груз в Дели по соглашению с властями Москвы

В Москву прибыл самолет с 23 тоннами детских и спортивных товаров, текстиля и обуви. Первый рейс по маршруту Москва – Дели – Дакка и обратно совершила авиакомпания "Волга-Днепр" по соглашению с правительством Москвы. Об этом рассказал руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

Из России в Южную Азию самолет ИЛ-76 привез 18 тонн отечественных металлических конструкций на экспорт. Если столичному бизнесу нужна доставка грузов из-за рубежа, в том числе из Китая, Индии, Турции, Пакистана, Вьетнама и других стран, можно оставлять заявку на сайте московского транспорта transport.mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.